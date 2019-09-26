Болельщиков "Спартака" заперли в клетке во время матча с КАМАЗом (видео)

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Болельщиков "Спартака" заперли в клетке во время матча с КАМАЗом (видео)

После матча 1/16 финала Кубка России между КАМАЗом и "Спартаком" разразился громкий скандал.

Дело в том, что стюарды стадиона в Набережных Челнах запирали болельщиков "красно-белых" в импровизированной клетке.

Гостевой сектор арены был ограждён металлическими конструкциями, людей впускали через калитки, которые потом закрывали на ключ.

Действия сотрудников стадиона нарушают правила безопасности.

"Мы изучаем ситуацию. Запросили информацию у непосредственного организатора матча "КАМАЗа" и у представителей службы безопасности "Спартака", - прокомментировали произошедшее в пресс-службе РФС.

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