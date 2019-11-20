Болеющий лейкемией Михайлович завершил очередной курс лечения
Адриана Михайлович, жена главного тренера "Болоньи" Синиши Михайлович сообщила, что специалист покинул больницу после завершения третьего курса химиотерапии
"Самое прекрасное, что может быть - это вернуться домой", - написала Михайлович в Instagram.
Напомним, что сербский наставник в июле сообщил, что ему диагностировали лейкемию. Несмотря на болезнь, тренер продолжил работу параллельно с лечением.
После 12 туров "Болонья" занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А.
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