Болеющий лейкемией Михайлович завершил очередной курс лечения



Адриана Михайлович, жена главного тренера "Болоньи" Синиши Михайлович сообщила, что специалист покинул больницу после завершения третьего курса химиотерапии

"Самое прекрасное, что может быть - это вернуться домой", - написала Михайлович в Instagram.

Напомним, что сербский наставник в июле сообщил, что ему диагностировали лейкемию. Несмотря на болезнь, тренер продолжил работу параллельно с лечением.

После 12 туров "Болонья" занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А.

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