Болеющий лейкемией Михайлович завершил очередной курс лечения

Теги болоньясиниша михайлович

Болеющий лейкемией Михайлович завершил очередной курс лечения
Адриана Михайлович, жена главного тренера "Болоньи" Синиши Михайлович сообщила, что специалист покинул больницу после завершения третьего курса химиотерапии

"Самое прекрасное, что может быть - это вернуться домой", - написала Михайлович в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️ Più bella cosa non c’è ....❤️ Back Home ❤️

Публикация от Arianna Rapaccioni Mihajlovic (@ariannamihajlovic)

Напомним, что сербский наставник в июле сообщил, что ему диагностировали лейкемию. Несмотря на болезнь, тренер продолжил работу параллельно с лечением.

После 12 туров "Болонья" занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А.

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