Болезнь "Ливерпуля" прогрессирует: "красные" теряют очки в матче с "Бернли"
В рамках субботней программы пятого тура английской Премьер-Лиги "Ливерпуль" в родных стенах принимал "Бернли". В целом, мерсисайдцы неплохо стартовали в этом сезоне, но разгромный проигрыш от "Манчестер Сити" на "Этихаде" в прошлые выходные вывел из строя ребят Юргена Клоппа. Не хватило ливерпульцам пару дней, чтобы полноценно оправится, потому как посреди недели, в общем-то, в победном поединке против "Севильи" в рамках Лиги чемпионов было упущено два очка. Скромный "Бернли", который перед началом кампании считался букмекерами одним из главных претендентов на вылет, великолепно, как для своих возможностей стартовал в высшем дивизионе. До сих пор "бордовые" располагались в верхней части турнирной таблицы, попутно успев обыграть "Челси" в Лондоне и там же отобрать зачетные баллы у "Тоттенхэма".
Главнокомандующий гостей Шон Дайч ожидаемо максимально насытил среднюю линию, а на острие оставил одного мощного форварда, коим является Крис Вуд. В свою очередь, немецкий наставник "красных" применил серьезную ротацию, прежде всего, связанную с дисквалификацией Садио Мане, вместо которого третьим в атаку вышел Старридж. Также Клопп дал отдохнуть Хендерсону и Вейналдуму, выпустив в основе Милнера и Коутиньо. Место в рамке ворот снова занял Миньоле, а слева в защите появился шотландец Робертсон, который до этого, в основном довольствовался тем, что сидел за спиной Морено.
"Ливерпуль" с первых же минут завладел преимуществом и стал вскрывать оборону "Бернли". Но хозяевам было сложно, потому как гости знают и умеют терпеливо обороняться против заведомо сильного соперника, ожидая своего шанса. Пока мерсисайдцы запрягали, "бордовые" на 27-й минуте сполна воспользовались очередной в этом сезоне ошибкой центральных защитников Клавана и Матипа. Эстонец и камерунец проспали Криса Вуда, который сбросил в центр штрафной на Арфилда, после чего англичанин без проблем расстрелял Симона Миньоле. К чести "скаузеров", отыграться удалось уже буквально в следующем выпаде. Великолепный заброс из глубины поля от Эмре Джана был адресован Мохамеду Салаху и тот, элегантно обработав мяч, тут же вонзил снаряд в ближний угол Поупа.
На второй тайм "красные" вышли действовать еще агрессивнее. Особенно сильно просматривалось желание отличиться у Старриджа и Коутиньо. Первый пытался доказать главному тренеру, что он достоин играть все 90 минут на постоянной основе, а второй заглаживал вину перед сотрудниками клуба и болельщиками, которых бразилец вдоволь заставил понервничать в прошедшее трансферное окно. Естественно, "Ливерпуль" владел тотальным преимуществом, имел с десяток голевых моментов и несколько суперголевых, но реализация подводила, как никогда. "Бордовые" же героически выстояли, как они это умеют, завоевав статус главной грозы грандов в нынешнем сезоне.
"Ливерпуль" – "Бернли" – 1:1
Голы: Арфилд, 27 – 0:1, Салах, 30 – 1:1
"Ливерпуль": Миньоле, Александер-Арнольд, Матип, Клаван, Робертсон, Милнер, Джан, Коутиньо (Соланке, 79), Салах, Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 79), Старридж
"Бернли": Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Гудмундссон (Барнс, 60), Корк, Арфилд, Дефур (Вествуд, 87), Брэди, Вуд (Воукс, 87)
Богдан Архипенко
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|Хаддерсфилд Таун
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