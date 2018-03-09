Болезненная осечка лидера: "Истанбул" потерпел разгромное поражение от "Аланьяспора"

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Болезненная осечка лидера: "Истанбул" потерпел разгромное поражение от "Аланьяспора"

В рамках 25-го тура чемпионата Турции один из лидеров первенства "Истанбул" сенсационно был разгромлен "Аланьяспором", который находится недалеко от зоны вылета.

"Аланьяспор" – "Истанбул" - 4:1

Голы: Фернандес, 32 - 1:0, Караджа, 66 - 2:0, Акбаба, 81 - 3:0, Байич, 84 - 3:1, Фернандес, 88 - 4:1.

Удаления: Епуряну (71) - "Истанбул", Акбаба (90) - "Аланьяспор". 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 24 50
2 Истанбул ББ 25 50
3 Бешикташ 24 47
4 Фенербахче 24 44
5 Кайсериспор 24 38
6 Сивасспор 25 38
7 Трабзонспор 24 36
8 Гёзтепе АС Измир 24 36
9 Малатия Беледийеспор 24 34
10 Акхисар Беледийе ГС 24 33
11 Касимпаса 25 31
12 Бурсаспор 24 30
13 Аланьяспор 25 27
14 Генчлербирлиги 24 26
15 Антальяспор 24 25
16 Коньяспор 24 21
17 Османлыспор 24 21
18 Карабюкспор 24 12
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