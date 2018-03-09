Болезненная осечка лидера: "Истанбул" потерпел разгромное поражение от "Аланьяспора"

В рамках 25-го тура чемпионата Турции один из лидеров первенства "Истанбул" сенсационно был разгромлен "Аланьяспором", который находится недалеко от зоны вылета.

"Аланьяспор" – "Истанбул" - 4:1

Голы: Фернандес, 32 - 1:0, Караджа, 66 - 2:0, Акбаба, 81 - 3:0, Байич, 84 - 3:1, Фернандес, 88 - 4:1.

Удаления: Епуряну (71) - "Истанбул", Акбаба (90) - "Аланьяспор".

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