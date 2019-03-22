Болгария и Черногория сыграли вничью в стартовом матче отбора Евро-2020

В первом туре отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборные Болгарии и Черногории сыграли вничью со счетом 1:1.

Счет на 50-й минуте открыл Стефан Мугоша, но в конце встреч болгар от поражения спас Тодор Неделев, реализовавший пенальти.

Во 2-м туре Болгария в гостях сыграет с Косово, а Черногория примет Англию. Матчи состоятся 25 марта.

Болгария – Черногория - 1:1 (0:0)

Голы: Мугоша, 50 - 0:1, Неделев, 82 (с пенальти) - 1:1

Болгария: Михайлов, Бодуров, Занев, Божиков, Попов, Неделев, Иванов (Костов, 51), Костадинов, Чочев (Славчев, 68), Попов, Делев (Минчев, 82).

Черногория: Петкович, Симич, Стойкович, Марушич, Вешович (Йовович, 78), Янкович (Больевич, 64), Иванич, Вукчевич, Томашевич, Бечирай, Мугоша (Косович, 89).

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