Болгария - Казахстан - 2:1, Финляндия - Мальта - 5:0 (обзоры)

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Болгария - Казахстан - 2:1, Финляндия - Мальта - 5:0 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры товарищеских игр сборных.

Болгария - Казахстан

Финляндия - Мальта

Читайте также: Финляндия разгромила Мальту, Болгария переиграла Казахстан. | http://soccernews.ru

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