Болгария победила Швецию, Люксембург сильнее Беларуси

Завершились два матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 в группе А. Болгария в результативном поединке переиграла Швецию, Люксембург с минимальным счетом победил Белоруссию.

Болгария – Швеция - 3:2 (2:2)

Голы: Манолев, 12 - 1:0, Люстиг, 29 - 1:1, Костадинов, 33 - 2:1, Берг, 44 - 2:2, Чочев, 79 - 3:2

Болгария: Илиев, Божиков, Чорбаджийски, Занев, Манолев (Краев, 76), Попов (Димитров, 84), Славчев, Миланов (Неделев, 61), Костадинов, Чочев, Попов.

Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Люстиг, Гранквист, Дурмаз (Классон, 82), Юханссон (Арментерос, 85), Экдаль (Ларссон, 70), Форсберг, Берг, Тойвонен.

Люксембург – Беларусь - 1:0 (0:0)

Гол: Да Мота, 60 - 1:0

Люксембург: Жубер, Янс, Скендерович, Да Граса (Островски, 78), Тилль, Яниш, Хольтер (Тилль, 67), Филиппс, Родригес (Турпель, 55), Да Мота, Жоаким.

Беларусь: Черник, Матвейчик, Филипенко, Сиваков, Алисейко, Драгун, Баланович, Маевский (Сарока, 77), Политевич (Савицкий, 46), Гордейчук (Поляков, 61), Лаптев.

Положение команд: Франция - 16, Швеция - 13, Болгария - 12, Голландия - 10, Беларусь - 5, Люксембург - 4.

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