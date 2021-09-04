Болгарский клуб хочет арендовать защитника ЦСКА Карпова

Фото инстаграм Вадима Карпова

Центральный защитник московского ЦСКА Вадим Карпов близок к отъезду в Европу, сообщает Sport24.

По информации источника, армейцы обсуждают с болгарской "Славией" аренду 19-летнего футболиста.

Рыночная стоимость россиянина оценивается в 1,5 миллиона евро. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2025 года.

Карпов в текущем сезоне на поле не выходил. В прошлой кампании в его активе 1 гол в 14 матчах.

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