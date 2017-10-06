Боливия - Бразилия - 0:0 (обзор)

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Боливия - Бразилия - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 17-го тура квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке между сборными Боливии и Бразилии.

Не пропустите: Чудеса в воротах: благодаря голкиперу Боливия отстояла ничью с игре с Бразилией. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бразилия 16 37
2 Уругвай 16 27
3 Колумбия 16 26
4 Перу 16 24
5 Аргентина 16 24
6 Чили 16 23
7 Парагвай 16 21
8 Эквадор 16 20
9 Боливия 16 13
10 Венесуэла 16 8
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