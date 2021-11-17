Боливия разгромила Уругвай в отборе ЧМ-2022
Фото: твиттер КОНМЕБОЛ/Автор неизвестен
В матче 14-го тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Боливии на своем поле разгромила национальную команду Уругвая со счетом 3:0.
Победу боливийцам принесли дубль Хуана Карлоса Арсе и Марсело Морено.
Боливия, набрав 15 очков, вышла на восьмое место в турнирной таблице отбора ЧМ-2022. Уругвай с 16 очками остался на шестой позиции.
Боливия – Уругвай - 3:0 (2:0)
Голы: Арсе, 30 - 1:0, Морено, 45 - 2:0, Арсе, 79 - 3:0
Боливия: Лампе, Бехарано, Сагредо, Кинтерос, Фернандес (Энумба, 46), Хустиниано, Вильярроэль (Сауседо, 59), Рамальо (Сааведра, 71), Морено, Арсе (Гонсалес, 85), Абрего (Альгараньяс, 59).
Уругвай: Муслера, Касерес, Годин, Хименес, Пикерес (Гонсалес, 46), Нандес (Родригес, 63), Весино (Суарес, 46), Торрейра (Арамбарри, 68), Бентанкур, Альварес Мартинес, Торрес (Родригес, 76).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3