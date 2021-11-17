Боливия разгромила Уругвай в отборе ЧМ-2022

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В матче 14-го тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Боливии на своем поле разгромила национальную команду Уругвая со счетом 3:0.

Победу боливийцам принесли дубль Хуана Карлоса Арсе и Марсело Морено.

Боливия, набрав 15 очков, вышла на восьмое место в турнирной таблице отбора ЧМ-2022. Уругвай с 16 очками остался на шестой позиции.

Боливия – Уругвай - 3:0 (2:0)

Голы: Арсе, 30 - 1:0, Морено, 45 - 2:0, Арсе, 79 - 3:0

Боливия: Лампе, Бехарано, Сагредо, Кинтерос, Фернандес (Энумба, 46), Хустиниано, Вильярроэль (Сауседо, 59), Рамальо (Сааведра, 71), Морено, Арсе (Гонсалес, 85), Абрего (Альгараньяс, 59).

Уругвай: Муслера, Касерес, Годин, Хименес, Пикерес (Гонсалес, 46), Нандес (Родригес, 63), Весино (Суарес, 46), Торрейра (Арамбарри, 68), Бентанкур, Альварес Мартинес, Торрес (Родригес, 76).

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