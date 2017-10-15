"Болонья", "Дженоа", "Сампдория" одержали победы, "Сассуоло" с "Кьево" и "Кротоне" с "Торино" победителей не определили

В рамках 8-го тура итальянской Серии А "Болонья", "Дженоа", и "Сампдория" обыграли соответственно СПАЛ, "Кальяри" и "Аталанту", а "Сассуоло" с "Кьево" и "Кротоне" с "Торино" победителей не определили.

"Болонья" - СПАЛ - 2:1

Голы: Поли, 30 - 1:0, Саламон, 49 - 2:0 (автогол), Антенуччи, 88 - 2:1.

"Кальяри" - "Дженоа" - 2:3

Голы: Галабинов, 8 - 0:1, Таарабт, 35 - 0:2, Паволетти, 48 - 1:2, Ригони, 75 - 1:3, Жоао Педро, 78 - 2:3 (пенальти).

"Кротоне" - "Торино" - 2:2

Голы: Роден, 25 - 1:0, Фальке, 54 - 1:1, Мартелла, 64 - 2:1, Де Сильвестри, 90+3 - 2:2.

"Сампдория" - "Аталанта" - 3:1

Голы: Кристанте, 21 - 0:1, Сапата, 56 - 1:1, Капрари, 59 - 2:1, Линетты, 68 - 3:1.

"Сассуоло" - "Кьево" - 0:0

Напомним, ранее "Фиорентина" обыграла "Удинезе". | soccernews.ru