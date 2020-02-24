"Болонья" готова продлить контракт с 38-летним форвардом Паласио

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"Болонья" готова продлить контракт с 38-летним форвардом Паласио

"Болонья" намерена продлить контракт с 38-летним форвардом Родриго Паласио. Об этом  сообщает в твиттере итальянский журналист Никола Скира.

Нападающий пока не планирует завершать карьеру и готов дальше играть за итальянский клуб.

Нынешнее соглашение аргентинца с "Болоньей" рассчитано до лета 2020 года. В этом сезоне он провел 25 матчей, забив 7 голов и сделав 3 ассиста.

За итальянский клуб Паласио играет с 2017 года.

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