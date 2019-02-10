"Болонья" и "Дженоа" победителя не выявили
В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Болонья" сыграла вничью с "Дженоа".
"Болонья" - "Дженоа" 1:1
Голы: Дестро, 17 - 1:0, Лерагер, 33 - 1:1
"Болонья": Скорупски, Мбайе, Гонсалес, Ларангейра, Маттьелло, Поли (Джемаили, 77), Пульгар, Сориано, Эдера (Сансоне, 70), Дестро (Сантандер, 60), Паласио.
"Дженоа": Раду, Бираски, Гюнтер, Зуканович, Кришито, Лазович (Педру Перейра, 83), Лерагер, Радованович, Велозу (Бесса, 79), Куаме (Пеццелла, 90), Санабрия.
Предупреждения: Паласио (58), Лазович (64), Мбайе (81), Санабрия (86).
Не пропустите трансляцию матча "Сассуоло" - "Ювентус". | http://soccernews.ru
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|23
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|23
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|Лацио
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|22
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|22
|35
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|Сампдория
|22
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|23
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|22
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|11
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|30
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|Дженоа
|23
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|СПАЛ
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|22
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|Удинезе
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|Болонья
|23
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|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|22
|13
|20
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|23
|9