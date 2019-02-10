"Болонья" и "Дженоа" победителя не выявили (видео голов)

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"Болонья" и "Дженоа" победителя не выявили (видео голов)

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Болонья" сыграла вничью с "Дженоа".

"Болонья" - "Дженоа" 1:1

Голы: Дестро, 17 - 1:0, Лерагер, 33 - 1:1

"Болонья": Скорупски, Мбайе, Гонсалес, Ларангейра, Маттьелло, Поли (Джемаили, 77), Пульгар, Сориано, Эдера (Сансоне, 70), Дестро (Сантандер, 60), Паласио.

"Дженоа": Раду, Бираски, Гюнтер, Зуканович, Кришито, Лазович (Педру Перейра, 83), Лерагер, Радованович, Велозу (Бесса, 79), Куаме (Пеццелла, 90), Санабрия.

Предупреждения: Паласио (58), Лазович (64), Мбайе (81), Санабрия (86).

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"Сассуоло" - "Ювентус": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А начнется в 20:00

"Сассуоло" - "Ювентус": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А начнется в 20:00

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