"Болонья" и "Удинезе" разошлись миром в матче 25-го тура Серии А

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"Болонья" и "Удинезе" разошлись миром в матче 25-го тура Серии А

"Болонья" и "Удинезе" обменялись голами в матче 25-го тура Серии А.

"Болонья" - "Удинезе" - 1:1 (0:1)

Голы: Окака Чука, 33 (0:1). Паласио, 90+1 (1:1).

"Болонья": Да Коста, Данилу Ларанжейра, Мбай, Бани, Томиясу, Поли (Ювара, 82), Домингес, Паласио, Орсолини, Барроу, Сков Ольсен (Балдурссон, 59).

"Удинезе": Муссо, Найтинк, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Бекао, Мандрагора, Фофана (Уоллас, 63), Сема (Зегелар, 37), Окака Чука, де Пауль, Лазанья (Яяло, 81).

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