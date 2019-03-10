"Болонья" - "Кальяри" - 2:0 (видеообзор матча)

Теги болоньякальяри

"Болонья" - "Кальяри" - 2:0 (видеообзор матча)

Представляем видеообзор матча 27-го тура Серии А между "Болоньей" и "Кальяри". Победителем стала принимающая команда. 

Не пропустите: "Болонья" обыграла "Кальяри" в матче 27-го тура чемпионата Италии (видео голов) | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" спасся на 92-й минуте в матче АПЛ с "Вулверхэмптоном"

"Челси" спасся на 92-й минуте в матче АПЛ с "Вулверхэмптоном"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 27 75
2 Наполи Наполи 26 56
3 Милан Милан 27 51
4 Интер Милан Интер Милан 26 47
5 Рома Рома 26 44
6 Лацио Лацио 25 41
7 Торино Торино 26 41
8 Аталанта Аталанта 26 41
9 Сампдория Сампдория 26 39
10 Фиорентина Фиорентина 26 36
11 Парма Парма 27 33
12 Сассуоло Сассуоло 26 31
13 Дженоа Дженоа 27 30
14 Кальяри Кальяри 27 27
15 Удинезе Удинезе 26 25
16 СПАЛ СПАЛ 26 23
17 Эмполи Эмполи 26 22
18 Болонья Болонья 27 21
19 Фрозиноне Фрозиноне 26 17
20 Кьево Кьево 27 10
Полная таблица

топ-5 тегов