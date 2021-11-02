"Болонья" минимально обыграла "Кальяри" в матче Серии А

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"Болонья" минимально обыграла "Кальяри" в матче Серии АФото: инстаграм Серии А/Автор неизвестен

"Болонья" на своем поле обыграла "Кальяри" в матче 11-го тура Серии А.

"Болонья" - "Кальяри" - 1:0

Гол: де Сильвестри, 49 - 1:0. 

"Болонья" - Скорупски, де Сильвестри, Медель, Сумаоро, Теате, Хики, Сориано (Ольсен, 86), Сванберг (Бинкс, 72), Домингес, Арнаутович, Барроу (Сансоне, 73).

"Кальяри" - Краньо, Годин, Дзаппа (Перейро, 88), Карбони (Касерес, 69), Ликояннис, Стротман (Белланова, 59), Дейола (Фариас, 69), Марин, Нандес, Жоао Педро, Паволетти.

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