"Болонья" минимально обыграла "Кальяри" в матче Серии А
Фото: инстаграм Серии А/Автор неизвестен
"Болонья" на своем поле обыграла "Кальяри" в матче 11-го тура Серии А.
"Болонья" - "Кальяри" - 1:0
Гол: де Сильвестри, 49 - 1:0.
"Болонья" - Скорупски, де Сильвестри, Медель, Сумаоро, Теате, Хики, Сориано (Ольсен, 86), Сванберг (Бинкс, 72), Домингес, Арнаутович, Барроу (Сансоне, 73).
"Кальяри" - Краньо, Годин, Дзаппа (Перейро, 88), Карбони (Касерес, 69), Ликояннис, Стротман (Белланова, 59), Дейола (Фариас, 69), Марин, Нандес, Жоао Педро, Паволетти.
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