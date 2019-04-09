"Болонья" - "Кьево" - 3:0 (видеообзор матча Серии А)
Представляем вашему вниманию видеообзор матча итальянской Серии А между "Болоньей" и "Кьево".
Читайте также: "Болонья" уверенно разобралась с "Кьево". | http://soccernews.ru
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|Фиорентина
|31
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|Сассуоло
|31
|36
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|30
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