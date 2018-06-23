"Болонья" купила парагвайского форварда

Теги болоньякопенгаген

"Болонья" купила парагвайского форварда

"Болонья" на своём официальном сайте объявила о переходе форварда "Копенгагена" Федерико Сантандера.

Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. 27-летний парагваец заключил с итальянским клубом контракт до 2022 года.

Сантандер выступал за "Болонью" с 2015 года, сыграл 112 матчей и забил 48 голов.

Не пропустите: Голкипер "Ромы" перебрался в "Болонью". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Месси: "Не хотелось бы уходить из сборной, не выиграв Чемпионат Мира"

Месси: "Не хотелось бы уходить из сборной, не выиграв Чемпионат Мира"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов