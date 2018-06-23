"Болонья" купила парагвайского форварда

"Болонья" на своём официальном сайте объявила о переходе форварда "Копенгагена" Федерико Сантандера.

Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. 27-летний парагваец заключил с итальянским клубом контракт до 2022 года.

Сантандер выступал за "Болонью" с 2015 года, сыграл 112 матчей и забил 48 голов.

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