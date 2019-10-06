"Болонья" - "Лацио" - 2:2, "Аталанта" - "Лечче" - 3:1, "Рома" - "Кальяри" - 1:1 (видеообзоры)

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"Болонья" - "Лацио" - 2:2, "Аталанта" - "Лечче" - 3:1, "Рома" - "Кальяри" - 1:1 (видеообзоры)

Предлагаем Вашему вниманию видеообзоры трех матчей 7-го тура чемпионата Италии.

Видео: "Болонья" — "Лацио" — 2:2

Видео: "Аталанта" — "Лечче" — 3:1

Видео :"Рома" — "Кальяри" — 1:1

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