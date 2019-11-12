"Болонья" лидирует в борьбе за Ибрагимовича
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может перейти в "Болонью", сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, "Болонья" является фаворитом в борьбе за форварда среди итальянских клубов. Главный тренер болонского клуба Синиша Михайлович дружит с Ибрагимовичем и предложил ему вернуться в Италию, чтобы поразвлечься.
Также шведом интересуются "Милан", "Наполи" и "Манчестер Юнайтед".
Впрочем, "Лос-Анджелес Гэлакси" настроен удержать Ибрагимовича и предложил ему новый контракт до лета 2020 года.
В минувшем сезоне 38-летний футболист забил 31 гол в 31 матче чемпионата МЛС.
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