"Болонья" лидирует в борьбе за Ибрагимовича



Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может перейти в "Болонью", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "Болонья" является фаворитом в борьбе за форварда среди итальянских клубов. Главный тренер болонского клуба Синиша Михайлович дружит с Ибрагимовичем и предложил ему вернуться в Италию, чтобы поразвлечься.

Также шведом интересуются "Милан", "Наполи" и "Манчестер Юнайтед".

Впрочем, "Лос-Анджелес Гэлакси" настроен удержать Ибрагимовича и предложил ему новый контракт до лета 2020 года.

В минувшем сезоне 38-летний футболист забил 31 гол в 31 матче чемпионата МЛС.

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