"Болонья" на своем поле уступила с крупным счетом "Дженоа"

"Дженоа" разгромила "Болонью" в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что в ходе встречи два игрока хозяев были удалены.

"Болонья" - "Дженоа" - 0:3 (0:2)

Голы: Сумаоро, 28 - 0:1, Санабрия, 44 - 0:2, Кришито, 90 (с пенальти) - 0:3.

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Денсвил, Бани (Домингес, 61), Томиясу, Поли, Сванберг (Ювара, 79), Схаутен, Паласио, Орсолини (Сков Ольсен, 61), Барроу.

"Дженоа": Перин, Кришито, Мазиелло, Анкерсен (Гольданига, 46), Сумаоро, Бираски, Бехрами, Радованович (Кассата, 75), Стураро, Пандев (Пинамонти, 13), Санабрия.

"Болонья" с 33 баллами занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Дженоа" расположилась на 17 строчке.

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