"Болонья" на своем поле уступила с крупным счетом "Дженоа"
"Дженоа" разгромила "Болонью" в матче 24-го тура чемпионата Италии.
Отметим, что в ходе встречи два игрока хозяев были удалены.
"Болонья" - "Дженоа" - 0:3 (0:2)
Голы: Сумаоро, 28 - 0:1, Санабрия, 44 - 0:2, Кришито, 90 (с пенальти) - 0:3.
"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Денсвил, Бани (Домингес, 61), Томиясу, Поли, Сванберг (Ювара, 79), Схаутен, Паласио, Орсолини (Сков Ольсен, 61), Барроу.
"Дженоа": Перин, Кришито, Мазиелло, Анкерсен (Гольданига, 46), Сумаоро, Бираски, Бехрами, Радованович (Кассата, 75), Стураро, Пандев (Пинамонти, 13), Санабрия.
"Болонья" с 33 баллами занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Дженоа" расположилась на 17 строчке.
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|23
|54
|3
|Лацио
|23
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|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|23
|32
|9
|Парма
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
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|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
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|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|23
|23
|18
|Дженоа
|23
|19
|19
|Брешия
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|20
|СПАЛ
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|15