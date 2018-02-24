"Болонья" на своём поле выиграла у "Дженоа"

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"Болонья" на своём поле выиграла у "Дженоа"

В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Болонья" в родных стенах взяла верх над "Дженоа", забив во втором тайме в ворота соперника два безответных гола.

"Болонья" – "Дженоа" - 2:0

Голы: Дестро, 49 - 1:0, Фаллетти, 72 - 2:0.

"Болонья": Миранте, Хеландер, Романьоли, Масина, Гонсалес, Джемаили, Поли (Фаллетти, 62), Пульгар, Надь (Донса, 77), Ди Франческо (Мбайе, 84), Дестро.

"Дженоа": Перин, Сполли, Зуканович, Рози (Лазович, 56), Россеттини, Бесса (Лападула, 53), Хильемарк, Бертолаччи, Лаксальт, Галабинов (Юри Медейруш, 60), Пандев.

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