"Болонья" на выезде была сильнее "Беневенто"
В рамках второго тура итальянской Серии А "Болонья" в гостях одержала минимальную победу над "Беневенто".
"Беневенто" – "Болонья" - 0:1
Гол: Донса, 55 - 0:1.
"Беневенто": Белец, Коста, Ди Кьяра (Сиссе, 87), Венути, Лучони, Чичиретти, Катальди, Дель Пинто (Виола, 81), Д'Алессандро, Кода, Чераволо (Пушкаш, 58).
"Болонья": Миранте, Де Мео, Масина, Торосидис (Мбайе, 45), Майетта (Хеландер, 21), Поли, Донса (Крисетиг, 70), Верди, Таидер, Ди Франческо, Дестро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|2
|6
|2
|Интер Милан
|2
|6
|3
|Болонья
|2
|4
|4
|Милан
|1
|3
|5
|Наполи
|1
|3
|6
|Кьево
|1
|3
|7
|Сампдория
|1
|3
|8
|Рома
|2
|3
|9
|Торино
|1
|1
|10
|Лацио
|1
|1
|11
|СПАЛ
|1
|1
|12
|Сассуоло
|1
|1
|13
|Дженоа
|2
|1
|14
|Удинезе
|1
|0
|15
|Аталанта
|1
|0
|16
|Хеллас Верона
|1
|0
|17
|Кальяри
|1
|0
|18
|Кротоне
|1
|0
|19
|Фиорентина
|1
|0
|20
|Беневенто
|2
|0