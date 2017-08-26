"Болонья" на выезде была сильнее "Беневенто"

Теги беневентоболонья

"Болонья" на выезде была сильнее "Беневенто"

В рамках второго тура итальянской Серии А "Болонья" в гостях одержала минимальную победу над "Беневенто".

"Беневенто" – "Болонья" - 0:1

Гол: Донса, 55 - 0:1.

"Беневенто": Белец, Коста, Ди Кьяра (Сиссе, 87), Венути, Лучони, Чичиретти, Катальди, Дель Пинто (Виола, 81), Д'Алессандро, Кода, Чераволо (Пушкаш, 58).

"Болонья": Миранте, Де Мео, Масина, Торосидис (Мбайе, 45), Майетта (Хеландер, 21), Поли, Донса (Крисетиг, 70), Верди, Таидер, Ди Франческо, Дестро.

Не пропустите: "Ювентус" совершает героический камбэк в Генуя, пережив клиническую смерть в дебюте матча. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Красно-белая" хандра продолжается: "Спартак" не смог переиграть "СКА-Хабаровск"

"Красно-белая" хандра продолжается: "Спартак" не смог переиграть "СКА-Хабаровск"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 2 6
2 Интер Милан 2 6
3 Болонья 2 4
4 Милан 1 3
5 Наполи 1 3
6 Кьево 1 3
7 Сампдория 1 3
8 Рома 2 3
9 Торино 1 1
10 Лацио 1 1
11 СПАЛ 1 1
12 Сассуоло 1 1
13 Дженоа 2 1
14 Удинезе 1 0
15 Аталанта 1 0
16 Хеллас Верона 1 0
17 Кальяри 1 0
18 Кротоне 1 0
19 Фиорентина 1 0
20 Беневенто 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов