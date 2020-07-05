"Болонья" на выезде переиграла "Интер" в матче с двумя удалениями

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"Болонья" на выезде переиграла "Интер" в матче с двумя удалениями

В рамках 30-го тура итальянской Серии А "Интер" уступил "Болонье".

"Интер" по-прежнему занимает третье место, имея в активе 64 очка. "Болонья" благодаря победе поднялась на девятое место.

"Интер" - "Болонья" 1:2

Голы: Лукаку, 22 - 1:0, Джувара, 74 - 1:1, Барроу, 80 - 1:2

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Бастони, де Врей, Янг, Кандрева, Брозович, Гальярдини, Эриксен (Санчес, 75), Мартинес, Лукаку.

"Болонья": Скорупски, Ларангейра, Денсвил, Томиясу (Бани, 65), Дейкс, Схаутен, Домингес, Орсолини (Паласио, 65), Сориано, Сансоне (Джувара, 65), Барроу.

Удаления: Сориано (57), Бастони (77).

Отметим, что на 62-й минуте Лаутаро Мартинес не реализовал пенальти.

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