"Болонья" на выезде переиграла "Интер" в матче с двумя удалениями
В рамках 30-го тура итальянской Серии А "Интер" уступил "Болонье".
"Интер" по-прежнему занимает третье место, имея в активе 64 очка. "Болонья" благодаря победе поднялась на девятое место.
"Интер" - "Болонья" 1:2
Голы: Лукаку, 22 - 1:0, Джувара, 74 - 1:1, Барроу, 80 - 1:2
"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Бастони, де Врей, Янг, Кандрева, Брозович, Гальярдини, Эриксен (Санчес, 75), Мартинес, Лукаку.
"Болонья": Скорупски, Ларангейра, Денсвил, Томиясу (Бани, 65), Дейкс, Схаутен, Домингес, Орсолини (Паласио, 65), Сориано, Сансоне (Джувара, 65), Барроу.
Удаления: Сориано (57), Бастони (77).
Отметим, что на 62-й минуте Лаутаро Мартинес не реализовал пенальти.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17