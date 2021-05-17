"Болонья" на выезде спасла ничью в матче с "Вероной"
Фото: твиттер "Болоньи"/Автор неизвестен
В матче 37-го тура Серии А "Болонья" в гостях у "Вероны" спасла ничью благодаря голу Родриго Паласио на 82 минуте.
"Верона" – "Болонья" - 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 – 2 Фараони, 1:1 – 32 де Сильвестри, 2:1 – 53 Калинич, 2:2 – 82 Паласио.
"Верона" – Пандур, Гюнтер (Давидович, 74), Чеккерини, Димарко, Фараони, Илич, Лазович, Дзакканьи (Сальседо, 86), Бесса (Тамез, 86), Барак (Велозу, 51), Калинич (Лазанья, 75).
"Болонья" – Равалья, де Сильвестри, Дейкс (Орсолини, 74), Сумаоро, Томиясу, Виньято, Схаутен, Сансоне (Барроу, 62), Сориано, Ольсен, Паласио.
Также не пропустите: "Шахтер" может купить лидера "Сассуоло". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
"Фейеноорд" договорился со "Спартаком" об аренде Тила
-
"Суонси" на выезде обыграл "Барнсли" в плей-офф Чемпионшипа
-
"Борнмут" добыл важную победу над "Брентфордом" в плей-офф Чемпионшипа
-
Битва за ЛЧ продолжается, очередное римское дерби и феерия Малиновского: все результаты 37-го тура Серии А
-
В Белоруси был объявлен в розыск нигерийский футболист
-
Дракслер продлил контракт с "ПСЖ"
-
"Болонья" на выезде спасла ничью в матче с "Вероной"
-
"Шахтер" может купить лидера "Сассуоло"
-
"Тоттенхэм" установил цену за Харри Кейна
-
Юрген Клопп поделился ожиданиями от концовки сезона
-
Тухель прокомментировал борьбу за ЛЧ в АПЛ
-
Конате покинул "Химки"
-
1
Гендиректор "Ахмата" прокомментировал слова Дзюбы о Грозном
-
Мбаппе все еще ведет переговоры с "ПСЖ"
-
"Зенит" опроверг слухи о контакте с Фонсекой
-
Кейн сообщил руководству "Тоттенхэма" о желании уйти
-
Дзюба стал 4-м игроком "Зенита", сделавшим покер
-
Рондон близок к переходу в "Краснодар"
-
"Зенит" интересуется Фонсекой
-
Сульшер высказался о протестах фанатов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17