"Болонья" на выезде спасла ничью в матче с "Вероной"

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"Болонья" на выезде спасла ничью в матче с "Вероной"Фото: твиттер "Болоньи"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура Серии А "Болонья" в гостях у "Вероны" спасла ничью благодаря голу Родриго Паласио на 82 минуте.

"Верона" – "Болонья" - 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – 2 Фараони, 1:1 – 32 де Сильвестри, 2:1 – 53 Калинич, 2:2 – 82 Паласио.

"Верона" – Пандур, Гюнтер (Давидович, 74), Чеккерини, Димарко, Фараони, Илич, Лазович, Дзакканьи (Сальседо, 86), Бесса (Тамез, 86), Барак (Велозу, 51), Калинич (Лазанья, 75).

"Болонья" – Равалья, де Сильвестри, Дейкс (Орсолини, 74), Сумаоро, Томиясу, Виньято, Схаутен, Сансоне (Барроу, 62), Сориано, Ольсен, Паласио.

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