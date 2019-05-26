"Болонья" - "Наполи" - 3:2 (видеообзор матча 38-го тура Серии А)
Представляем видеообзор матча 38-го тура Серии А "Болонья" - "Наполи". В этой встрече победу одержали гости.
А еще: "Болонья" переиграла "Наполи" в матче 38-го тура Серии А (видео голов) |http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|90
|2
|Наполи
|37
|79
|3
|Аталанта
|37
|66
|4
|Интер Милан
|37
|66
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|37
|59
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Болонья
|37
|41
|13
|Кальяри
|37
|41
|14
|Парма
|37
|41
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17