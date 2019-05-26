"Болонья" - "Наполи" - 3:2 (видеообзор матча 38-го тура Серии А)

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"Болонья" - "Наполи" - 3:2 (видеообзор матча 38-го тура Серии А)

Представляем видеообзор матча 38-го тура Серии А "Болонья" - "Наполи". В этой встрече победу одержали гости.

А еще: "Болонья" переиграла "Наполи" в матче 38-го тура Серии А (видео голов)  |http://soccernews.ru
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2 Наполи Наполи 37 79
3 Аталанта Аталанта 37 66
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12 Болонья Болонья 37 41
13 Кальяри Кальяри 37 41
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20 Кьево Кьево 38 17
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