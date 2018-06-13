"Болонья" объявила о назначении на пост тренера знаменитого футболиста

Новым главным тренером "Болоньи" назначен Филиппо Индзаги, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист подписал с болонским клубом контракт до лета 2020 года.

На этом посту он сменил ранее уволенного Роберто Донадони. В минувшем сезоне "Болонья" заняла 15 место в Серии А.

Напомним, что ранее 44-летний Индзаги тренировал "Милан" и "Венецию".

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