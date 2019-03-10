"Болонья" обыграла "Кальяри" в матче 27-го тура чемпионата Италии (видео голов)
В матче 27-го тура итальянской Серии А "Болонья" обыграла "Карьяри" в домашнем матче.
Счет был открыт на 34-й минуте полузащитником хозяев Эриком Пульгаром, который реализовал пенальти. Преимущество удвоил Роберто Сориано, забивший на 77-й минуте матча.
"Болонья" - "Кальяри" - 2:0
Голы: пенальти Пульгар, 34 - 1:0, Сориано, 77 - 2:0
"Болонья": Скорупски, Мбайе, Ларангейра, Войнович, Дейкс, Джемаили, Пульгар, Паласио (Фальчинелли, 85), Сориано, Сансоне (Сванберг, 84), Сантандер (Орсолини, 22).
"Кальяри": Краньо, Срна, Чеппителли, Пизакане, Пеллегрини, Падоин(Десподов, 46), Брадарич (Терео, 70), Ионицэ, Барелла, Паволетти, Жоао Педро (Бирса, 83).
"Болонья" с 21 баллом занимает 18 место турнирной таблицы Серии А, "Кальяри" с 27 очкам располагается на 14 месте.
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