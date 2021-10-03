"Болонья" разгромила "Лацио" в матче Серии А
Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен
"Болонья" на своем обыграла "Лацио" в матче восьмого тура итальянской Серии А.
"Болонья" - "Лацио" - 3:0
Голы: Барроу, 14 - 1:0, Теате, 17 - 2:0, Хики, 68 - 3:0.
"Болонья" - Скорупски, де Сильвестри, Медель, Сумаоро, Теате, Хики (Бонифаци, 87), Сориано, Сванберг, Домингес, Арнаутович (Сантандер, 85), Барроу (Виньято, 89).
"Лацио" - Рейна, Марушич, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай (Ладзари, 58), Лейва (Катальди, 71), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 71), Милинкович-Савич (Башич, 58), Педро, Фелипе Андерсон, Мурики (Габаррон, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17