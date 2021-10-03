"Болонья" разгромила "Лацио" в матче Серии А

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"Болонья" разгромила "Лацио" в матче Серии АФото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

"Болонья" на своем обыграла "Лацио" в матче восьмого тура итальянской Серии А.

"Болонья" - "Лацио" - 3:0

Голы: Барроу, 14 - 1:0, Теате, 17 - 2:0, Хики, 68 - 3:0.

"Болонья" - Скорупски, де Сильвестри, Медель, Сумаоро, Теате, Хики (Бонифаци, 87), Сориано, Сванберг, Домингес, Арнаутович (Сантандер, 85), Барроу (Виньято, 89).

"Лацио" - Рейна, Марушич, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай (Ладзари, 58), Лейва (Катальди, 71), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 71), Милинкович-Савич (Башич, 58), Педро, Фелипе Андерсон, Мурики (Габаррон, 80).

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