"Болонья" обыграла "Сампдорию" в матче 9-го тура Серии А (видео голов)

"Болонья" обыграла "Сампдорию" на своем поле в рамках 9-го тура чемпионата Италии.

"Болонья" - "Сампдория" - 2:1 (0:0)

Голы: Паласио, 48 - 1:0, Габбьядини, 64 - 1:1, Бани, 78 - 2:1.

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Бани, Джемаили (Сантандер, 67), Поли (Схаутен, 72), Сориано, Паласио, Крейчи, Сансоне, Сков Ольсен (Орсолини, 55).

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Мурильо, Колли, Бертолаччи (Депаоли, 46), Янкто (Капрари, 63), Лерис (Экдаль, 46), Виейра, Квальярелла, Габбьядини.

"Болонья" занимает 9 место в Серии А, набрав 12 очков, у "Сампдории" 4 балла и последнее место.

Видео голов:

Не пропустите: Сын Руни перейдет в академию "Манчестер Сити" | http://soccernews.ru