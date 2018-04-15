"Болонья" обыграла "Верону", "Сассуоло" сыграл вничью с "Беневенто"
Представляем результаты 32-го тура итальянской Серии А.
"Сассуоло" – "Беневенто" 2:2
Голы: Диабате, 22 - 0:1, Политано, 41 - 1:1, Политано, 64 - 2:1, Диабате, 72 - 2:2
"Сассуоло": Консильи (Пеголо, 77), Аджапонг, Пелузо, Делль`Орко, Рожерио, Маньянелли (Берарди, 61), Миссироли (Маццителли, 70), Политано, Кассата, Ачерби, Эль-Бабакар.
"Беневенто": Пуджони, Санья, Летициа (Венути, 86), Гимсити, Тошка, Катальди, Сандро, Джуричич, Гильерме (Бриньола, 26), Йеммелло (Париджини, 65), Диабате.
Предупреждения: Пелузо (3), Ачерби (22), Маньянелли (45), Катальди (46), Сандро (71).
"Болонья" – "Верона" 2:0
Голы: Верди, 31 - 1:0, Надь, 90 - 2:0
"Болонья": Миранте, Де Мео, Масина, Мбайе, Хеландер, Поли (Надь, 76), Пульгар (Крисетиг, 58), Джемаили, Верди, Паласио (Ди Франческо, 84), Дестро.
"Верона": Николас, Караччоло, Феличоли, Феррари, Вукович, Ромуло (Ли Сын У, 68), Фарес, Валоти, Фоссати (Ридер Матос, 83), Ааронс, Черчи (Петкович, 60).
Предупреждения: Караччоло (17), Пульгар (20), Крисетиг (62), Паласио (83), Ли Сын У (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|78
|3
|Лацио
|31
|60
|4
|Рома
|31
|60
|5
|Интер Милан
|32
|60
|6
|Милан
|32
|53
|7
|Фиорентина
|32
|51
|8
|Аталанта
|32
|49
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Торино
|32
|46
|11
|Болонья
|32
|38
|12
|Дженоа
|32
|38
|13
|Удинезе
|32
|33
|14
|Кальяри
|32
|32
|15
|Сассуоло
|32
|31
|16
|Кьево
|32
|30
|17
|СПАЛ
|32
|28
|18
|Кротоне
|32
|27
|19
|Хеллас Верона
|32
|25
|20
|Беневенто
|32
|14