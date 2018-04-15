"Болонья" обыграла "Верону", "Сассуоло" сыграл вничью с "Беневенто"

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"Болонья" обыграла "Верону", "Сассуоло" сыграл вничью с "Беневенто"

Представляем результаты 32-го тура итальянской Серии А.

"Сассуоло" – "Беневенто" 2:2

Голы: Диабате, 22 - 0:1, Политано, 41 - 1:1, Политано, 64 - 2:1, Диабате, 72 - 2:2

"Сассуоло": Консильи (Пеголо, 77), Аджапонг, Пелузо, Делль`Орко, Рожерио, Маньянелли (Берарди, 61), Миссироли (Маццителли, 70), Политано, Кассата, Ачерби, Эль-Бабакар.

"Беневенто": Пуджони, Санья, Летициа (Венути, 86), Гимсити, Тошка, Катальди, Сандро, Джуричич, Гильерме (Бриньола, 26), Йеммелло (Париджини, 65), Диабате.

Предупреждения: Пелузо (3), Ачерби (22), Маньянелли (45), Катальди (46), Сандро (71).


"Болонья" – "Верона" 2:0

Голы: Верди, 31 - 1:0, Надь, 90 - 2:0

"Болонья": Миранте, Де Мео, Масина, Мбайе, Хеландер, Поли (Надь, 76), Пульгар (Крисетиг, 58), Джемаили, Верди, Паласио (Ди Франческо, 84), Дестро.

"Верона": Николас, Караччоло, Феличоли, Феррари, Вукович, Ромуло (Ли Сын У, 68), Фарес, Валоти, Фоссати (Ридер Матос, 83), Ааронс, Черчи (Петкович, 60).

Предупреждения: Караччоло (17), Пульгар (20), Крисетиг (62), Паласио (83), Ли Сын У (90).

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