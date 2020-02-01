"Болонья" переиграла "Брешию" в матче Серии А

Теги болоньябрешия

"Болонья" переиграла "Брешию" в матче Серии А

В рамках 22-го тура итальянской Серии А "Болонья" одержала победу над "Брешией".

"Болонья" - "Брешия" 2:1

Голы: Торрегросса (пен), 36 - 0:1, Орсолини, 43 - 1:1, Бани, 89 - 2:1

"Болонья": Скорупски, Ларангейра, Денсвил, Мбайе (Сантандер, 81), Бани, Поли, Сориано, Орсолини (Ольсен, 72), Схаутен, Сансоне (Барроу, 12), Паласио.

"Брешия": Йоронен, Матею, Сабелли, Чистана, Чансельор, Ромуло (Ндой, 72), Дессена (Мартелла, 61), Тонали, Бизоли, Айе (Доннарумма, 77), Торрегросса.

Читайте также: Месть за Суперкубок Испании, битва имени VAR и баварский попкорн: анонсируем самые интересные матчи выходных. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" и "Боруссия" добыли уверенные победы в 20-м туре Бундеслиги

"Бавария" и "Боруссия" добыли уверенные победы в 20-м туре Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 21 51
2 Интер Милан Интер Милан 21 48
3 Лацио Лацио 20 46
4 Рома Рома 21 39
5 Аталанта Аталанта 21 38
6 Кальяри Кальяри 21 31
7 Парма Парма 21 31
8 Милан Милан 21 31
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 20 29
10 Наполи Наполи 21 27
11 Болонья Болонья 21 27
12 Торино Торино 21 27
13 Фиорентина Фиорентина 21 25
14 Удинезе Удинезе 21 24
15 Сассуоло Сассуоло 21 23
16 Сампдория Сампдория 21 20
17 Лечче Лечче 21 16
18 СПАЛ СПАЛ 21 15
19 Дженоа Дженоа 21 15
20 Брешия Брешия 21 15
Полная таблица

топ-5 тегов