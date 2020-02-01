"Болонья" переиграла "Брешию" в матче Серии А
В рамках 22-го тура итальянской Серии А "Болонья" одержала победу над "Брешией".
"Болонья" - "Брешия" 2:1
Голы: Торрегросса (пен), 36 - 0:1, Орсолини, 43 - 1:1, Бани, 89 - 2:1
"Болонья": Скорупски, Ларангейра, Денсвил, Мбайе (Сантандер, 81), Бани, Поли, Сориано, Орсолини (Ольсен, 72), Схаутен, Сансоне (Барроу, 12), Паласио.
"Брешия": Йоронен, Матею, Сабелли, Чистана, Чансельор, Ромуло (Ндой, 72), Дессена (Мартелла, 61), Тонали, Бизоли, Айе (Доннарумма, 77), Торрегросса.
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