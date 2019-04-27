"Болонья" переиграла "Эмполи" (видео голов)

Теги болоньяэмполи

"Болонья" переиграла "Эмполи" (видео голов)

В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Болонья" обыграла "Эмполи". Таким образом, "Болонья" поднялась на 14-е место, а "Эмполи" так и остался в зоне вылета.

"Болонья" - "Эмполи" 2:1

Голы: Паяч, 17 - 0:1, Сориано, 51 - 1:1, Орсолини, 82 - 2:1, Сансоне, 90 - 3:1

"Болонья": Скорупски, Войнович, Дейкс, Мбайе, Ларангейра, Джемаили, Сориано (Крейчи, 90), Пульгар (Поли, 79), Орсолини, Паласио (Сантандер, 73), Сансоне.

"Эмполи": Дронговски, Ди Лоренцо, Весели, Николау, Паяч (Паскуаль, 82), Крунич, Беннасер, Траоре, Расмуссен (Мчедлидзе, 86), Капуто, Фариас (Аккуа, 67).

Предупреждения: Паяч (7), Мбайе (25), Орсолини (35), Крунич (54), Сориано (78).   

Не пропустите видеотрансляцию матча "Интер" - "Ювентус". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" одержал победу над "Вальядолидом" (видео гола)

"Атлетико" одержал победу над "Вальядолидом" (видео гола)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 33 87
2 Наполи Наполи 33 67
3 Интер Милан Интер Милан 33 61
4 Милан Милан 33 56
5 Аталанта Аталанта 33 56
6 Рома Рома 33 55
7 Торино Торино 33 53
8 Лацио Лацио 33 52
9 Сампдория Сампдория 33 48
10 Кальяри Кальяри 33 40
11 Фиорентина Фиорентина 33 40
12 Сассуоло Сассуоло 33 38
13 СПАЛ СПАЛ 33 38
14 Парма Парма 33 36
15 Дженоа Дженоа 33 34
16 Болонья Болонья 33 34
17 Удинезе Удинезе 33 33
18 Эмполи Эмполи 33 29
19 Фрозиноне Фрозиноне 33 23
20 Кьево Кьево 33 14
Полная таблица

топ-5 тегов