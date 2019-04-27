"Болонья" переиграла "Эмполи" (видео голов)

В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Болонья" обыграла "Эмполи". Таким образом, "Болонья" поднялась на 14-е место, а "Эмполи" так и остался в зоне вылета.

"Болонья" - "Эмполи" 2:1

Голы: Паяч, 17 - 0:1, Сориано, 51 - 1:1, Орсолини, 82 - 2:1, Сансоне, 90 - 3:1

"Болонья": Скорупски, Войнович, Дейкс, Мбайе, Ларангейра, Джемаили, Сориано (Крейчи, 90), Пульгар (Поли, 79), Орсолини, Паласио (Сантандер, 73), Сансоне.

"Эмполи": Дронговски, Ди Лоренцо, Весели, Николау, Паяч (Паскуаль, 82), Крунич, Беннасер, Траоре, Расмуссен (Мчедлидзе, 86), Капуто, Фариас (Аккуа, 67).

Предупреждения: Паяч (7), Мбайе (25), Орсолини (35), Крунич (54), Сориано (78).

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