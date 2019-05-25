"Болонья" переиграла "Наполи" в матче 38-го тура Серии А (видео голов)

"Болонья" переиграла "Наполи" в матче 38-го тура Серии А.

В составе хозяев дубль оформил Федерико Сантандер, он же стал автором победного гола.

"Болонья" - "Наполи" - 3:2 (2:0)

Голы: Сантандер, 43 - 1:0, Джемаили, 45 - 2:0, Гулям, 57 - 2:1, Мертенс, 77 - 2:2, Сантандер, 88 - 3:2.

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс, Лянко, Джемаили (Сванберг, 83), Сориано (Дестро, 83), Пульгар, Паласио (Крейчи, 86), Сантандер, Орсолини.

"Наполи": Карнезис, Альбиоль, Малькюи, Гулям, Луперто, Зелиньски, Руис, Инсинье (Мертенс, 63), Юнес (Гаэтано, 84), Верди (Кальехон, 64), Милик.

"Наполи" с 79 баллами занимает 2 место в турнирной таблице чемпионате Италии. "Болонья" с 44 очками располагается на 10-й строчке.

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