"Болонья" переиграла "Наполи" в матче 38-го тура Серии А (видео голов)

Теги наполиболонья

"Болонья" переиграла "Наполи" в матче 38-го тура Серии А (видео голов)

"Болонья" переиграла "Наполи" в матче 38-го тура Серии А.

В составе хозяев дубль оформил Федерико Сантандер, он же стал автором победного гола. 

"Болонья" - "Наполи" - 3:2 (2:0)

Голы: Сантандер, 43 - 1:0, Джемаили, 45 - 2:0, Гулям, 57 - 2:1, Мертенс, 77 - 2:2, Сантандер, 88 - 3:2. 

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс, Лянко, Джемаили (Сванберг, 83), Сориано (Дестро, 83), Пульгар, Паласио (Крейчи, 86), Сантандер, Орсолини.

"Наполи": Карнезис, Альбиоль, Малькюи, Гулям, Луперто, Зелиньски, Руис, Инсинье (Мертенс, 63), Юнес (Гаэтано, 84), Верди (Кальехон, 64), Милик.

"Наполи" с 79 баллами занимает 2 место в турнирной таблице чемпионате Италии. "Болонья" с 44 очками располагается на 10-й строчке. 

Не пропустите: Ди Франческо не собирается возглавлять "Севилью"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бартомеу поддержал Вальверде после проигрыша "Барселоны" в финале Кубка Испании

Бартомеу поддержал Вальверде после проигрыша "Барселоны" в финале Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 37 90
2 Наполи Наполи 37 79
3 Аталанта Аталанта 37 66
4 Интер Милан Интер Милан 37 66
5 Милан Милан 37 65
6 Рома Рома 37 63
7 Торино Торино 37 60
8 Лацио Лацио 37 59
9 Сампдория Сампдория 37 50
10 Сассуоло Сассуоло 37 43
11 СПАЛ СПАЛ 37 42
12 Болонья Болонья 37 41
13 Кальяри Кальяри 37 41
14 Парма Парма 37 41
15 Фиорентина Фиорентина 37 40
16 Удинезе Удинезе 37 40
17 Эмполи Эмполи 37 38
18 Дженоа Дженоа 37 37
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов