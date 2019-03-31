"Болонья" переиграла "Сассуоло" в домашнем матче Сериии А (видео голов)

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"Болонья" переиграла "Сассуоло" в домашнем матче Сериии А (видео голов)

"Болонья" переиграла "Сассуоло" на домашнем стадионе в матче 29-го тура чемпионата Италии (2:1).

Победный гол был забит на 96 минуте нападающим "Болоньи" Маттиа Дестро.

"Болонья" - "Сассуоло" - 2:1 (0:0)

Голы: Пульгар, 68 - с пенальти - 1:0, Бога, 90+1 - 1:1, Дестро, 90+6 - 2:1. 

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс, Хеландер, Джемаили (Донса, 84), Поли (Пульгар, 67), Сориано (Дестро, 90+3), Паласио, Сансоне, Орсолини.

"Сассуоло": Консильи, Марлон (Лирола, 46), Рожериу, Феррари, Мерих Демирал, Бурабия, Маньянелли (Локателли, 71), Сенси, Бабакар, Ди Франческо (Бога, 63), Берарди.

"Болонья", имея в активе 27 баллов, занимает 17 место в турнирной таблице. "Сассуоло" с 32 очками расположился на 14-й строчке. 

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