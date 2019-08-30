"Болонья" переиграла СПАЛ во втором туре Серии А

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"Болонья" переиграла СПАЛ во втором туре Серии А

Во втором туре итальянской Серии А "Болонья" одержала минимальную победу над СПАЛ.

"Болонья" - СПАЛ 1:0

Гол: Сориано, 90 - 1:0

"Болонья": Скорупски, Дейкс, Ларангейра, Томиясу, Денсвил, Сориано, Медель (Паласио, 81), Сансоне, Поли (Джемаили, 71), Орсолини, Дестро (Сантандер, 63).

СПАЛ: Бериша, Чонек, Фелипе, Викари, Игор Жулио (Томович, 83), Валоти (Вальдифьори, 64), Д'Алессандро, Миссироли, Куртич, Ди Франческо (Флоккари, 81), Петанья.

Предупреждения: Ларангейра (39), Миссироли (50), Медель (60), Игор Жулио (61), Сантандер (90).

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