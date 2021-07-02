"Болонья" подписала игрока "Лилля"
Фото: инстаграм "Болоньи"/Автор неизвестен
"Болонья" выкупила 29-летнего французского защитника "Лилля" Адама Сумаоро, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Напомним, что сезон 2020/2021 Сумаоро провел в "Болонье" на правах аренды.
В прошедшем сезоне француз сыграл 20 матчей в итальянской Серии А, в которых сумел отметиться одним забитым голом.
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