"Болонья" подписала игрока "Лилля"

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"Болонья" подписала игрока "Лилля"Фото: инстаграм "Болоньи"/Автор неизвестен

"Болонья" выкупила 29-летнего французского защитника "Лилля" Адама Сумаоро, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Напомним, что сезон 2020/2021 Сумаоро провел в "Болонье" на правах аренды.

В прошедшем сезоне француз сыграл 20 матчей в итальянской Серии А, в которых сумел отметиться одним забитым голом.

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