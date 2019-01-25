"Болонья" представила проект нового стадиона

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"Болонья" представила проект нового стадиона

Пресс-служба "Болоньи" опубликовала фотографии 3D-модели нового стадиона.

"Болонья" занимает 18 место турнирной таблицы Серии А.

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