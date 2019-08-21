"Болонья" претендует на хавбека "Зенита"

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"Болонья" претендует на хавбека "Зенита"

Полузащитник питерского "Зенита" Матиас Краневиттер вошёл в шорт-лист "Болоньи", сообщает CalcioWeb.

По информации источника, итальянский клуб хочет до закрытия летнего трансферного окна усилить среднюю линию и приобретение аргентинца является одним из вариантов.

Ранее 26-летний футболист публично заявил о желании сменить команду.

Краневиттер выступает за "Зенит" с 2017 года, сыграл 48 матчей и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

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