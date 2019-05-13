"Болонья" разгромила "Парму" в матче Серии А (видео голов)

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"Болонья" разгромила "Парму" в матче Серии А (видео голов)

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Болонья" разгромила "Парму" со счетом 4:1. Победу болонский клуб одержал благодаря голам Риккардо Орсолини и Лянцо Силвейры. Еще два мяча игроки "Пармы" Луиджи Сепе и Франсиско Сьерральта забили в собственные ворота. Единственный гол у гостей на счету Роберто Инглезе.

Благодаря победе "Болонья" вышла на 13 место в турнирной таблице Серии А, "Парма" опустилась на 15-ю позицию.

"Болонья" – "Парма" - 4:1 (0:0)
Голы: Орсолини, 52 - 1:0, Сепе, 59 (автогол) - 2:0, Лянцо, 72 - 3:0, Инглезе, 81 - 3:1, Сьерральта, 84 (автогол) - 4:1

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