"Болонья" разгромила "Парму" в матче Серии А (видео голов)
В матче 36-го тура чемпионата Италии "Болонья" разгромила "Парму" со счетом 4:1. Победу болонский клуб одержал благодаря голам Риккардо Орсолини и Лянцо Силвейры. Еще два мяча игроки "Пармы" Луиджи Сепе и Франсиско Сьерральта забили в собственные ворота. Единственный гол у гостей на счету Роберто Инглезе.
Благодаря победе "Болонья" вышла на 13 место в турнирной таблице Серии А, "Парма" опустилась на 15-ю позицию.
"Болонья" – "Парма" - 4:1 (0:0)
Голы: Орсолини, 52 - 1:0, Сепе, 59 (автогол) - 2:0, Лянцо, 72 - 3:0, Инглезе, 81 - 3:1, Сьерральта, 84 (автогол) - 4:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Аталанта
|36
|65
|4
|Интер Милан
|35
|63
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Рома
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Фиорентина
|36
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Удинезе
|36
|37
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|35
|15