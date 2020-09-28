"Болонья" разгромила "Парму" в матче Серии А

В рамках второго тура итальянской Серии А "Болонья" уверенно разобралась с "Пармой".

"Болонья" - "Парма" 4:1

Голы: Сориано, 16 - 1:0, Сориано, 30 - 2:0, Ольсен, 56 - 3:0, Эрнани, 67 - 3:1, Паласио, 90 - 4:1

"Болонья": Скорупски, де Сильвестри, Томиясу, Ларангейра, Схаутен, Хики (Денсвил, 80), Поли (Медель, 64), Сориано, Ольсен (Орсолини, 90), Барроу (Сансоне, 80), Паласио (Сантандер, 90).

"Парма": Сепе, Якопони, Бруну Алвеш, Дармиан, Лорини, Бругман (Грасси, 81), Деци (Силигарди, 58), Жервиньо (Спрокати, 69), Куцка (Дермаку, 81), Карамо (Адоранте, 81), Эрнани.

Удаление: Якопони (76).

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