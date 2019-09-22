"Болонья" - "Рома" - 1:2, "Лечче" - "Наполи" - 1:4 (видеообзоры матчей Серии А)

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"Болонья" - "Рома" - 1:2, "Лечче" - "Наполи" - 1:4 (видеообзоры матчей Серии А)

Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей итальянской Серии А.

"Болонья" - "Рома"

"Лечче" - "Наполи"

Читайте также: "Рома" и "Наполи" добыли победы в своих матчах и другие результаты 4-го тура Серии А. | http://soccernews.ru
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3 Лацио Лацио 1 3
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6 Торино Торино 1 3
7 Ювентус Ювентус 1 3
8 Удинезе Удинезе 1 3
9 Брешия Брешия 2 3
10 Милан Милан 2 3
11 Дженоа Дженоа 1 1
12 Рома Рома 1 1
13 Хеллас Верона Хеллас Верона 1 1
14 Фиорентина Фиорентина 1 0
15 Сассуоло Сассуоло 1 0
16 Кальяри Кальяри 1 0
17 Парма Парма 1 0
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20 СПАЛ СПАЛ 2 0
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