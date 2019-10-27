"Болонья" - "Сампдория" - 2:1 (видеообзор матча 9-го тура Серии А)
Представляем видеообзор матча 9-го тура Серии А "Болонья" - "Сапмдория". В этой встреча победу одержали хозяева игры.
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