"Болонья" совершила фантастический камбэк в матче с "Брешией"
Завершились несколько матчей 3-го тура чемпионата Италии. "Болонья" добилась выездной победы над "Брешией", хотя по ходу встречи уступала 0:2 и 1:3. "Парма" на своем поле крупно уступила "Кальяри", "Лацио" сенсационно уступил СПАЛу.
"Брешия" – "Болонья" - 3:4 (3:1)
Голы: Доннарумма, 10 - 1:0, Доннарумма, 19 - 2:0, Бани, 36 - 2:1, Чистана, 42 - 3:1, Паласио, 56 - 3:2, Денсвил, 60 - 3:3, Орсолини, 80 - 3:4
"Парма" – "Кальяри" - 1:4 (0:2)
Голы: Чеппителли, 23 - 0:1, Чеппителли, 39 - 0:2, Барилла, 58 - 1:2, Симеоне, 77 - 1:3, Жоао Педро, 90 - 1:4
СПАЛ – "Лацио" - 2:1 (0:1)
Голы: Иммобиле (17, с пенальти) - 0:1, Петанья, 63 - 1:1, Куртич, 90+2 - 2:1
Не пропустите: "Дженоа" проиграла в домашнем матче Серии А "Аталанте" (видео голов). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ЦСКА обыграл "Тамбов" благодаря голам в концовке
-
Кононов ответил на вопрос об отставке
-
Шюррле выразил желание выучить русский язык
-
Младший сын Симеоне перешел в "Атлетико"
-
"Барселона" без Месси разобрала "Валенсию", но провела ужасный матч в обороне! Коллектив Эрнесто Вальверде все еще не внушает уверенности
Лента новостей
-
1
Тренер "Тамбова" - о матче с ЦСКА: "Не уверен, что буду пересматривать это говно"
-
"Локомотив" сообщил информацию о состоянии травмированных Миранчука и Хеведеса
-
"Динамо" Киев проиграло "Десне", продлив серию без побед до шести матчей
-
"Реал" и "Барселона" намерены переманить Клоппа
-
"Фрайбург" разгромил "Хоффенхайм" в матче Бундеслиги
-
3
СМИ: решение об участии Месси в матче с "Боруссией" еще не принято
-
ЦСКА обыграл "Тамбов" благодаря голам в концовке
-
"Болонья" совершила фантастический камбэк в матче с "Брешией"
-
"Борнмут" обыграл "Эвертон" благодаря дублю Уилсона
-
Неймар рассказал, как относится к освистыванию со стороны болельщиков
-
Кверквелия не поможет "Локомотиву" в матче с "Байером"
-
1
Быстров высказался о неудачной игре "Спартака" в последних матчах
-
1
"Реал" теряет Рамоса
-
Кононов ответил на вопрос об отставке
-
1
Перес заявил, что игроки "Реала" заслужили уважение и любовь фанатов
-
Зидан высказался об игре Хамеса Родригеса
-
"Оренбург" переиграл "Рубин" в рамках 9-го тура РПЛ
-
Шюррле выразил желание выучить русский язык
-
"Дженоа" проиграла в домашнем матче Серии А "Аталанте" (видео голов)
-
"Эйбар" - "Эспаньол" - 1:2 (видеообзор встречи)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0