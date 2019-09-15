"Болонья" совершила фантастический камбэк в матче с "Брешией"

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"Болонья" совершила фантастический камбэк в матче с "Брешией"

Завершились несколько матчей 3-го тура чемпионата Италии. "Болонья" добилась выездной победы над "Брешией", хотя по ходу встречи уступала 0:2 и 1:3. "Парма" на своем поле крупно уступила "Кальяри", "Лацио" сенсационно уступил СПАЛу.

"Брешия" – "Болонья" - 3:4 (3:1)
Голы: Доннарумма, 10 - 1:0, Доннарумма, 19 - 2:0, Бани, 36 - 2:1, Чистана, 42 - 3:1, Паласио, 56 - 3:2, Денсвил, 60 - 3:3, Орсолини, 80 - 3:4

"Парма" – "Кальяри" - 1:4 (0:2)
Голы: Чеппителли, 23 - 0:1, Чеппителли, 39 - 0:2, Барилла, 58 - 1:2, Симеоне, 77 - 1:3, Жоао Педро, 90 - 1:4

СПАЛ – "Лацио" - 2:1 (0:1)
Голы: Иммобиле (17, с пенальти) - 0:1, Петанья, 63 - 1:1, Куртич, 90+2 - 2:1

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