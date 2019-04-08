"Болонья" уверенно разобралась с "Кьево"
В рамках 31-го тура итальянской Серии А "Болонья" разгромила "Кьево". Таким образом, "Болонья" поднялась на 17-е место и покинула зону вылета. "Кьево" по-прежнему замыкает турнирную таблицу.
"Болонья" - "Кьево" 3:0
Голы: Пульгар (пен), 65 - 1:0, Пульгар (пен), 68 - 2:0, Дейкс, 89 - 3:0
"Болонья": Скорупски, Войнович (Гонсалес, 85), Ларангейра, Дейкс (Калабрези, 90), Мбайе, Пульгар, Джемаили (Поли, 90), Сориано, Орсолини, Паласио, Сансоне.
"Кьево": Соррентино, Бани, Андреолли, Барба, Вигнато (Цесар, 80), Депаоли (Пуччарелли, 75), Ригони, Диуссе, Кийине (Джаккерини, 69), Стемпиньски, Лерис.
Предупреждения: Андреолли (12), Лерис (26), Войнович (34), Депаоли (44), Ригони (49), Диуссе (61), Стемпиньски (63), Бани (73).
Удаление: Бани (79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер Милан
|31
|57
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Дженоа
|31
|34
|14
|Парма
|31
|34
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Эмполи
|31
|28
|18
|Болонья
|30
|27
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|30
|11