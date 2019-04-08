"Болонья" уверенно разобралась с "Кьево"

В рамках 31-го тура итальянской Серии А "Болонья" разгромила "Кьево". Таким образом, "Болонья" поднялась на 17-е место и покинула зону вылета. "Кьево" по-прежнему замыкает турнирную таблицу.

"Болонья" - "Кьево" 3:0

Голы: Пульгар (пен), 65 - 1:0, Пульгар (пен), 68 - 2:0, Дейкс, 89 - 3:0

"Болонья": Скорупски, Войнович (Гонсалес, 85), Ларангейра, Дейкс (Калабрези, 90), Мбайе, Пульгар, Джемаили (Поли, 90), Сориано, Орсолини, Паласио, Сансоне.

"Кьево": Соррентино, Бани, Андреолли, Барба, Вигнато (Цесар, 80), Депаоли (Пуччарелли, 75), Ригони, Диуссе, Кийине (Джаккерини, 69), Стемпиньски, Лерис.

Предупреждения: Андреолли (12), Лерис (26), Войнович (34), Депаоли (44), Ригони (49), Диуссе (61), Стемпиньски (63), Бани (73).

Удаление: Бани (79).

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