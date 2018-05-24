"Болонья" уволила главного тренера

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"Болонья" уволила главного тренера

"Болонья" на своём официальном сайте объявила об увольнении главного тренера команды Роберто Донадони.

По информации СМИ, клубу придётся выплатить 54-летнему специалисту компенсацию в размере 4,3 миллионов евро.

Напомним, что Донадони возглавлял "Болонью" с 2015 года. По итогам минувшего розыгрыша Серии А "красно-синие" едва не вылетели из высшего дивизиона, заняв 15-е место. 

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