"Болонья" в гостях одолела "Дженоа"
В рамках седьмого тура итальянской Серии А "Дженоа" дома минимально уступила "Болонье".
"Дженоа" – "Болонья" - 0:1
Гол: Паласио, 73 - 0:1.
"Дженоа": Перин, Бираски (Пандев, 77), Россеттини, Зуканович, Рози (Лазович, 61), Кофи, Велозу, Лаксальт, Палладино, Риччи, Пеллегри (Галабинов, 46).
"Болонья": Миранте, Крафт (Торосидис, 71), Гонсалес, Хеландер, Мбайе, Поли (Де Мео, 80), Пульгар, Донса, Верди, Петкович (Дестро, 60), Паласио.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|18
|3
|Интер Милан
|6
|16
|4
|Лацио
|6
|13
|5
|Рома
|5
|12
|6
|Милан
|6
|12
|7
|Торино
|6
|11
|8
|Сампдория
|6
|11
|9
|Болонья
|7
|11
|10
|Аталанта
|6
|8
|11
|Кьево
|6
|8
|12
|Фиорентина
|6
|7
|13
|Кальяри
|6
|6
|14
|Удинезе
|7
|6
|15
|СПАЛ
|6
|4
|16
|Сассуоло
|6
|4
|17
|Кротоне
|6
|4
|18
|Хеллас Верона
|6
|2
|19
|Дженоа
|7
|2
|20
|Беневенто
|6
|0