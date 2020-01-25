"Болонья" в гостях переиграла СПАЛ в 21-м туре Серии А
В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Болонья" на выезде взяла верх над СПАЛ.
"Красно-синие" одержали волевую победу со счётом 3:1, благодаря чему поднялись на девятое место в турнирной таблице чемпионата.
СПАЛ – "Болонья" - 1:3
Голы: Петанья, 23 (пенальти) - 1:0, Викари, 24 (автогол) - 1:1, Барроу, 59 - 1:2, Поли, 63 - 1:3.
СПАЛ: Бериша, Чонек (Бонифаци, 46), Викари, Игор Жулио, Реца, Эспето, Валоти (Палоски, 73), Миссироли, Дабо, Ди Франческо (Флоккари, 80), Петанья.
"Болонья": Скорупски, Ларангейра, Пас, Томиясу, Мбайе, Сориано, Поли (Сванберг, 81), Схаутен, Орсолини (Ольсен, 70), Сантандер (Барроу, 58), Паласио.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|51
|2
|Интер Милан
|20
|47
|3
|Лацио
|19
|45
|4
|Рома
|20
|38
|5
|Аталанта
|20
|35
|6
|Милан
|21
|31
|7
|Кальяри
|20
|30
|8
|Парма
|20
|28
|9
|Торино
|20
|27
|10
|Болонья
|21
|27
|11
|Хеллас Верона
|19
|26
|12
|Наполи
|20
|24
|13
|Фиорентина
|20
|24
|14
|Удинезе
|20
|24
|15
|Сассуоло
|20
|22
|16
|Сампдория
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|16
|18
|СПАЛ
|21
|15
|19
|Брешия
|21
|15
|20
|Дженоа
|20
|14