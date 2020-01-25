"Болонья" в гостях переиграла СПАЛ в 21-м туре Серии А

В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Болонья" на выезде взяла верх над СПАЛ.

"Красно-синие" одержали волевую победу со счётом 3:1, благодаря чему поднялись на девятое место в турнирной таблице чемпионата.

СПАЛ – "Болонья" - 1:3

Голы: Петанья, 23 (пенальти) - 1:0, Викари, 24 (автогол) - 1:1, Барроу, 59 - 1:2, Поли, 63 - 1:3.

СПАЛ: Бериша, Чонек (Бонифаци, 46), Викари, Игор Жулио, Реца, Эспето, Валоти (Палоски, 73), Миссироли, Дабо, Ди Франческо (Флоккари, 80), Петанья.

"Болонья": Скорупски, Ларангейра, Пас, Томиясу, Мбайе, Сориано, Поли (Сванберг, 81), Схаутен, Орсолини (Ольсен, 70), Сантандер (Барроу, 58), Паласио.

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