"Болонья" в гостях переиграла "Верону"

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"Болонья" в гостях переиграла "Верону"

В рамках 13-го тура итальянской Серии А "Болонья" на выезде одержала волевую победу над "Вероной" со счётом 3:2.

"Верона" – "Болонья" - 2:3

Голы: Черчи, 12 - 1:0, Дестро, 21 - 1:1, Касерес, 33 - 2:1, Оквонкво, 74 - 2:2, Донса, 76 - 2:3.

"Верона": Николас, Караччоло, Эрто, Касерес, Сукулини, Ромуло, Фарес, Бюхель (Фоссати, 67), Верде, Паццини, Черчи (Ли Сын У, 79).

"Болонья": Миранте, Масина (Мбайе, 35), Хеландер, Гонсалес, Крафт, Пульгар, Поли, Донса, Верди, Дестро (Оквонкво, 57; Фаллетти, 89), Паласио.

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